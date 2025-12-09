Lkw kippt auf A8 um – Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 8 zwischen Augsburg West und Neusäß umgekippt. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart sei wegen der Räumungsarbeiten voll gesperrt, teilte ein Sprecher am Abend mit. Weil bei dem alleinbeteiligten Unfall Fahrzeugteile auf die Gegenspur geflogen seien, müsse auch die Fahrbahn in Fahrtrichtung München zwischenzeitlich immer wieder voll gesperrt werden. Mehrere Autos seien beim Überfahren der Teile beschädigt worden. Zum genauen Unfallhergang wurde vorerst nichts bekannt.