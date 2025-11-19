Lkw-Fahrer tritt Polizisten ins Gesicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Lkw-Fahrer soll nach einem Unfall einem Polizisten ins Gesicht getreten haben, der ihn befragen wollte. Der Beamte wurde dabei am Dienstag leicht verletzt, blieb aber dienstfähig, wie die Polizei mitteilte.

Der Lkw mit Anhänger war auf der Autobahn 8 bei Langenau (Alb-Donau-Kreis) von der rechten Spur aus nach links geraten - und dort gegen eine Betonwand gefahren. Er prallte ab und fuhr erneut über die ganze Fahrbahn. Dann kam das Gespann rechts von der Straße ab. Im Grünstreifen kippte der Anhänger um.

Wenig später wollte sich ein Polizist um den Lkw-Fahrer kümmern, wie es hieß. Er öffnete die Fahrertür. Der Fahrer habe nicht erklären können, was passiert sei, hieß es weiter. Der Beamte hab ihn gebeten, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Kurz danach trat der Mann den Angaben zufolge unvermittelt mit dem Fuß ins Gesicht des Polizisten - und blieb im Lkw sitzen.

Mehreren Polizisten sei es schließlich gelungen, den Fahrer aus seinem Lkw zu bringen und zu fesseln. Der 31-Jährige wurde zu einer Dienststelle gebracht. Der Grund für den Unfall ist noch unklar.