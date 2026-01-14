Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Lkw-Fahrer nach Brand verletzt - Feuer durch Gaskocher?

Ein Sattelzug brennt auf einem Parkplatz bei Breitnau aus, der Fahrer wird schwer verletzt. Die Polizei hat eine Vermutung, wodurch der Brand entstanden sein könnte.

Schwere Verbrennungen hat ein Sattelzugfahrer im Schwarzwald erlitten. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA
Wohl wegen eines Gaskochers ist auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 31 bei Breitnau im Schwarzwald das Zugfahrzeug eines Sattelzugs komplett ausgebrannt. Der 63 Jahre alte Fahrer kam mit schweren Verbrennungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Nach ihren Erkenntnissen hatte der Mann den Camping-Gaskocher mit im Fahrzeug. Ob der Mann damit gekocht hatte, war zunächst unklar. Laut Polizei explodierten während des Brandes zudem zwei Gaskartuschen im Führerhaus. Feuerwehrleute löschten den Brand.

