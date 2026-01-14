Lkw-Fahrer nach Brand verletzt - Feuer durch Gaskocher?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wohl wegen eines Gaskochers ist auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 31 bei Breitnau im Schwarzwald das Zugfahrzeug eines Sattelzugs komplett ausgebrannt. Der 63 Jahre alte Fahrer kam mit schweren Verbrennungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Nach ihren Erkenntnissen hatte der Mann den Camping-Gaskocher mit im Fahrzeug. Ob der Mann damit gekocht hatte, war zunächst unklar. Laut Polizei explodierten während des Brandes zudem zwei Gaskartuschen im Führerhaus. Feuerwehrleute löschten den Brand.