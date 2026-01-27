Lkw fährt gegen Sicherungsanhänger – A96 vier Stunden dicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Fahrer eines Lkws hat auf der Autobahn 96 einen Anhänger eines Sicherungsfahrzeugs übersehen und sich bei einem Zusammenstoß leicht verletzt. Die A96 sei in Richtung Österreich etwa vier Stunden voll gesperrt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Inzwischen sei die Strecke wieder frei.

Die rechte Spur war in Lindau demnach wegen Baumfällarbeiten gesperrt. Der Lkw-Fahrer habe das Sicherungsfahrzeug übersehen. Der Anhänger sei vollständig zusammengeschoben worden, die Fahrerkabine deformiert und sein Laster habe sich seitlich gedreht, so der Sprecher. Der Fahrer konnte seine Kabine selbstständig verlassen und sei in ein Krankenhaus gekommen.

Wegen Betriebsstoffen und Teilen auf der Straße sei die A96 nach dem Unfall in Richtung Österreich zunächst komplett gesperrt worden. Das habe auch den Verkehr beeinträchtigt, sagte der Sprecher.