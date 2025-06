Lkw brennt am Kreuz Walldorf: Ist A5-Brücke noch befahrbar?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Brand eines Lastwagens auf der Autobahn 5 am Kreuz Walldorf muss ein Gutachter die Statik einer Brücke prüfen. Die Brücke sei von dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden, berichtete ein Polizeisprecher. Seit dem Mittag sind die Autobahnen 5 und 6 beim Kreuz Walldorf in alle vier Richtungen voll gesperrt. Wie lange die Sperrungen andauern, ist unklar. Durch den Ferienrückreiseverkehr kommt es auf den Strecken im Rhein-Neckar-Kreis zu langen Staus.

Der Auflieger eines Lastwagens war in Brand geraten. Zu dem Zeitpunkt war der Lastwagen auf einer Brücke der A5 unterwegs, unter der die A6 durchführt. Laut einem Feuerwehrsprecher befand sich der Lastwagenfahrer noch im Lastwagen, als die Rettungskräfte eintrafen. Zu dessen Zustand äußerten sich weder Polizei noch Feuerwehr.

Brennendes Straßenmaterial und Kunststoff fielen auf A6 hinab

Den Angaben des Feuerwehrsprechers zufolge tropfte Bitumen brennend von der Brücke herunter. Davon sei der Grünstreifen auf der A6 in Brand gesetzt worden. Zudem sei brennender Kunststoff auf die Fahrbahn gefallen. Daher wurde die A6 ebenfalls voll gesperrt. Es gebe auch Hinweise darauf, dass andere Fahrzeuge beschädigt worden seien, sagte der Polizeisprecher. Genaue Informationen dazu lagen ihm aber nicht vor. Die Löscharbeiten waren am Nachmittag demnach größtenteils abgeschlossen.

Auf der A6 in Richtung Heilbronn staute sich der Verkehr rund 20 Kilometer weit bis nach Sinsheim, berichtete der Polizeisprecher. Der Bereich sollte am besten weitläufig umfahren werden.