Lkw auf Autobahn 7 fängt Feuer - Fahrer rettet sich

Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 7 bei Aalen (Ostalbkreis) Feuer gefangen. Der Brand sei nach ersten Erkenntnissen vom Führerhaus ausgegangen, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer hatte das Feuer rechtzeitig bemerkt, konnte den Lastwagen auf dem Seitenstreifen abstellen und sich aus dem Fahrzeug retten. Er blieb unverletzt.

Das Fahrerhaus stand in Vollbrand. Am Mittag war der Löscheinsatz noch in vollem Gange. Die betroffene Fahrbahn Richtung Würzburg wurde voll gesperrt. Auf der gegenüberliegenden Fahrspur sei die Geschwindigkeit gedrosselt worden. Der Lastwagen hatte eine Baumaschine geladen.