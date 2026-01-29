Lkw-Anhänger prallt bei Glätte gegen Linienbus

Einsatzkräfte rücken am Morgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Lkw-Anhänger im Ostalbkreis aus. (Symbolbild)

Ein Lastwagenanhänger ist bei winterlichen Straßenverhältnissen im Ostalbkreis gegen einen Linienbus geprallt. Der Busfahrer wurde bei dem Unfall nahe Gschwend am Morgen leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In dem Bus hätten sich auch fünf Kinder befunden, die nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieben.

Der Anhänger war nach Angaben des Sprechers auf einer Landstraße bei Glätte ins Schleudern geraten und dann gegen den entgegenkommenden Bus geprallt. Die Straße war für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten zunächst gesperrt.