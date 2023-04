LKA ermittelt zu möglichen Zusammenhängen bei Schüssen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am 25. Februar war - ebenfalls in Plochingen - ein 66 Jahre alter Mann angeschossen und schwer verletzt worden. Wenige Tage später bildeten das LKA und das Polizeipräsidium Reutlingen eine gemeinsame Ermittlungsgruppe. Auch Vorfälle mit Schüssen aus den Bereichen der Präsidien in Ulm und Stuttgart werden hier unter die Lupe genommen. »Die Zusammenführung beim LKA BW dient dem Ziel, die vorhandenen Ermittlungs- und Auswertungserkenntnisse zentral zusammenzuführen, um die Auswertung in einem übergreifenden Kontext durchzuführen und die Ermittlungen zu bündeln«, erklärte ein Sprecher am Sonntag.

Mitteilung