Linke bestätigt Parteispitze - Dämpfer für Mirow

Die Linkspartei in Baden-Württemberg hält an ihrem Führungsduo fest. Beim Landesparteitag in Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) bestätigten die Delegierten die Landessprecher Sahra Mirow (41) und Elwis Capece (60) im Amt.

Mirow, die den Landesverband seit 2018 führt, erhielt aber einen ordentlichen Dämpfer bei der Abstimmung: Nur 63 Prozent der Delegierten stimmten für sie, Gegenkandidaten gab es keine. Vor zwei Jahren kam Mirow noch auf 88,3 Prozent. In der Partei gibt es Kritik an ihrer neuen Doppelrolle als Landeschefin und als Abgeordnete des Bundestags. Man gehe bei den Linken mit diesen Rollen sensibler um, sagte Mirow zum Ergebnis. Es handle sich aber um ein stabiles Ergebnis.

Der Gewerkschafter Elwis Capece kam auf knapp 82 Prozent. Die Linke könnte bei der Landtagswahl im März 2026 erstmals ins Parlament einziehen. Die Partei liegt derzeit in Umfragen zur Sonntagsfrage bei sieben Prozent.

