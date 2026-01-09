Linienbus rutscht Abhang hinunter – drei Leichtverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf einer Landstraße bei Ebhausen (Kreis Claw) ist ein Linienbus auf schneeglatter Straße in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und rund fünf Meter einen Abhang hinuntergerutscht. Der 29 Jahre alte Fahrer und die beiden Insassen im Alter von 25 und 32 Jahren wurden dabei laut Polizei leicht verletzt.

Es sei noch unklar, wie schnell der Bus unterwegs gewesen sei, erklärte die Polizei. Allerdings könne bei den aktuellen Witterungsbedingungen auch schon Schrittgeschwindigkeit zu schnell sein, hieß es weiter.

Die Landstraße 362 ist aktuell befahrbar. Der Bus soll erst im Verlauf des Tages geborgen werden. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.