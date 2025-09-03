Linienbus rammt sechs Autos in Sindelfingen – Fahrer schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

SINDELFINGEN. Mit einem halben Dutzend geparkter Autos ist ein Linienbus in Sindelfingen im Landkreis Böblingen zusammengestoßen. Der Busfahrer habe schwere Verletzungen erlitten, sagte eine Polizeisprecherin. Den Angaben zufolge befand sich ein Fahrgast in dem Bus. Er steht demnach unter Schock, ist aber unverletzt.

Der Linienbus war am frühen Morgen unweit des Sindelfinger Bahnhofes gegen insgesamt sechs geparkte Autos gefahren. Dabei soll das Fahrzeug auch Pfosten und Schilder gerammt haben sowie über eine rote Ampel gefahren sein. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. (dpa)