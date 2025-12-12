Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Linienbus muss in Ludwigsburg plötzlich bremsen – zehn Verletzte

Ein rasanter Spurwechsel zwingt eine Busfahrerin zur Vollbremsung – zehn Menschen werden verletzt, Scheiben zerbersten.

Zehn Menschen wurden bei einem Busunfall verletzt. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/DPA
Beim abrupten Bremsen eines voll besetzten Linienbusses sind in Ludwigsburg zehn Fahrgäste leicht verletzt worden. Die 48 Jahre alte Busfahrerin fuhr am Donnerstag an einer Kreuzung auf dem rechten Fahrstreifen los, als ein unbekannter Autofahrer vom mittleren Fahrstreifen abrupt auf den rechten wechselte und vor zwei Autos einscherte, die vor dem Bus fuhren.

Die Autos vor dem Bus sowie der Bus selbst mussten stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, wie eine Polizeisprecherin sagte. Mehrere Fahrgäste stürzten. Einige prallten auf Scheiben im Bus, die dadurch zu Bruch gingen. Der unbekannte Autofahrer fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

