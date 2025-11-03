Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Linienbus kracht gegen Baum - mehrere Verletzte

Am frühen Morgen wird die Polizei über einem Unfall im Kreis Konstanz informiert. Auch der Rettungsdienst ist kurze Zeit später vor Ort.

Wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Bei einem Unfall eines Linienbusses in Engen (Kreis Konstanz) sind nach ersten Erkenntnissen fünf Menschen leicht verletzt worden. Der Linienbus sei rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Es seien keine Schüler im Bus gewesen. Warum der Fahrer von der Fahrbahn abkam, konnte eine Sprecherin der Polizei zunächst nicht sagen. Man suche deshalb nun Zeugen. Weitere Details zum Unfall waren zunächst nicht bekannt.

