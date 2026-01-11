Linienbus kommt wegen Glätte von Fahrbahn ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil ein Linienbus auf einer glatten Straße bei Weil im Schönbuch (Kreis Böblingen) zu schnell unterwegs gewesen sein soll, ist das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei prallte der Bus am Samstag mehrmals gegen eine Leitplanke, überfuhr einen Baum und durch ein Feld, ehe das Fahrzeug quer auf der Straße stehen blieb. Der 42 Jahre alte Busfahrer wurde leicht verletzt.

Feuerwehrleute befreiten den eingeklemmten Fahrer aus seinem Fahrzeug. Er wurde von einem Hubschrauber in eine Klink geflogen. Passagiere saßen zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in dem Bus. Die Beamten schätzen den Schaden an dem Fahrzeug auf rund 84.000 Euro. Der Linienbus konnte nach dem Unfall nicht mehr fahren und musste abgeschleppt werden.