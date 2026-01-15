Linienbus kippt um - Fahrer schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Linienbus ist in Aalen eine Böschung hinuntergefahren und umgekippt. Der Busfahrer wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Bus mit drei Fahrgästen war demnach am Morgen von der Straße abgekommen. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Fahrer befreien, die Fahrgäste konnten den Bus laut Polizei unverletzt verlassen.

Weshalb der Bus von der Straße abgekommen war, war laut Polizei unklar. Glätte schlossen die Ermittler als Unfallursache aus. Die Straße zwischen den Aalener Stadteilen Himmlingen und Waldhausen war zunächst voll gesperrt.