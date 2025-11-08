Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Linienbus fährt in Autos und Passanten - Junge Frau stirbt

In Weil am Rhein gerät ein Linienbus außer Kontrolle und prallt in Autos und Fußgänger. Für eine junge Frau endet das tödlich. Die Polizei ist sich recht schnell sicher: Es war ein Unfall.

Polizei - Symbolbild
In Weil am Rhein hat es einen folgenschweren Unfall mit einem Linienbus gegeben. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
In Weil am Rhein nahe der Grenze zur Schweiz ist ein Linienbus mit mehreren Fahrzeugen und Passanten kollidiert. Dabei kam nach Polizeiangaben eine 34 Jahre alte Fußgängerin ums Leben. Drei Menschen wurden mit mittelschweren oder leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, weitere vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Man gehe von einem Unfall aus, sagte ein Polizeisprecher. »Ein Anschlag war es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht.«

Der Bus habe zunächst mehrere Fahrzeuge touchiert, dann mehrere Menschen erfasst und sei dann an einem Brückengeländer zum Stehen gekommen, sagte der Polizeisprecher. Der Grund für den Unfall sei noch unklar, hieß es. Die Verkehrspolizei habe Ermittlungen aufgenommen. An der Unfallstelle waren laut Polizei zahlreiche Einsatzkräfte. Auch zwei Rettungshubschrauber sowie eine Drohne waren beteiligt. 

Ob in dem Linienbus zum Unfallzeitpunkt Fahrgäste saßen und ob die Fahrerin des Busses ebenfalls unter den Verletzten ist, war zunächst unklar.

