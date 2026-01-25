Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Linienbus drückt Frau in Karlsruhe gegen zweiten Bus

In Karlsruhe kommt es zu einem Unfall an einem Busbahnhof. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Rettungshubschrauber im Einsatz
Ein Rettungshubschrauber brachte die verletzte Frau ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/DPA
Ein Rettungshubschrauber brachte die verletzte Frau ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Foto: Jan Woitas/DPA

Eine Fußgängerin ist an einer Bushaltestelle von einem Karlsruher Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Die 38-Jährige habe versucht, die Straße hinter einem haltenden Bus zu überqueren, teilte die Polizei mit. Dabei sei ein weiterer Bus eingefahren. Dieser habe die Frau frontal erfasst und gegen das wartende Fahrzeug gedrückt.

Ein Hubschrauber flog die 38-Jährige ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. In Lebensgefahr war sie demnach nicht. Die Polizei hat Ermittlungen zu der Unfallursache aufgenommen.

