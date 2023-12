Liftverbund Feldberg startet in die Saison

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Verbund betreibt im Kerngebiet 17 Lift- und Bahnanlagen. Das Skigebiet ist nach Verbundangaben das größte in Deutschland nördlich der Alpen. Die vergangene Saison war im Gebiet demnach noch durchwachsen verlaufen, denn es fehlte zeitweise Schnee.

Doch nicht nur am Feldberg, auch anderenorts im Land sollte der Wintersportbetrieb am Freitag beginnen - etwa an den Skiliften Unterstmatt nahe Bühl im Nordschwarzwald. Ebenfalls in dieser Region gingen schon die Lifte Seibelseckle und Ruhestein in Betrieb.

Lifte Ruhestein - Webseite

Unterstmatt - Webseite

Seibelseckle - Webseite

Schneebericht Wintersportgebiet Feldberg