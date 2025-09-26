»Liegt uns im Magen«: Hoffenheim nur auswärts spitze

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im eigenen Stadion noch ohne Punkt, auswärts seit fast einem halben Jahr ungeschlagen: Die TSG 1899 Hoffenheim beschäftigt vor dem Baden-Württemberg-Duell beim SC Freiburg ein Heim-Auswärts-Rätsel. »Wir machen überhaupt keinen Unterschied, ob wir zu Hause oder auswärts spielen. Klar liegt es uns im Magen, dass wir im eigenen Stadion keine ruhmvolle Bilanz haben. Aber die Herangehensweise ist dieselbe«, sagte Trainer Christian Ilzer.

Die Kraichgauer gastieren am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim Sportclub und würden nach dem Erfolg in Leverkusen und bei Union Berlin gerne auch in Freiburg gewinnen. »Es erwartet uns definitiv ein sehr, sehr energievolles Stadion. Freiburg hat viel Energie und viel Teamspirit. Sie haben einen speziellen Charakter, das hat man in der Europa League gegen Basel gesehen«, sagte Ilzer.

Kein Duell Kramaric vs. Damar

Die eigenen Schwächen bekam die TSG in der vergangenen Woche vom Rekordmeister aufgezeigt. Beim 1:4 gegen den FC Bayern erzielten die Münchner drei Tore aus ruhenden Bällen. »Klar ist uns bewusst, an welchen Schrauben wir zu drehen haben - die Verteidigung der Standards zum einen, zum anderen bekommen wir noch zu viele Standards gegen uns«, erklärte der 47-Jährige.

Ein Duell Andrej Kramaric (34) gegen Muhammad Damar (21) sieht Ilzer nicht. Damar hatte gegen Bayern zuletzt statt Kramaric in der Startelf gestanden. »Wir sind offensiv schwer ausrechenbar. Ich bin froh, dass ich eine gute Auswahl habe«, sagte Ilzer. Eine Rückkehr in die Startelf für Club-Urgestein Kramaric wollte der Trainer nicht verkünden. An Torjäger Fisnik Asllani führt derzeit kein Weg vorbei.