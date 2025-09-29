Lieferwagenfahrer verunglückt tödlich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Lieferwagenfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Grafenhausen (Kreis Waldshut) ums Leben gekommen. Polizeiangaben zufolge kam der 41-Jährige in der Nacht auf Sonntag von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen gegen mehrere Bäume. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Infolge des Aufpralls kippte der Lieferwagen um. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Ein anderer Autofahrer hatte den Unfallwagen gesehen und Rettungskräfte gerufen.