Lieferwagenfahrer auf Fahrbahn geschleudert

Bei einem schweren Unfall in Reutlingen ist ein Lieferwagenfahrer auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt worden. Der 35-Jährige stand hinter seinem Wagen, als ein 22-Jähriger mit seinem Auto vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn kam und in das Lieferauto prallte. Der Lieferwagenfahrer wurde durch sein eigenes Auto erfasst, wie die Polizei mitteilte.

Auch der mutmaßliche Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Seine Mitfahrer im Alter von 22 und 23 Jahren wurden leicht verletzt. Ein 40-Jähriger, der bei dem Unfall am Morgen in der Nähe stand, wurde von Trümmerteilen getroffen und ebenfalls leicht verletzt.