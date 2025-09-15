Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Lieferwagen kollidiert mit Baum - Fahrer schwer verletzt

Ein Lieferwagen kommt von einer abschüssigen Straße ab, prallt gegen einen Baum und überschlägt sich. Das hat schwere Folgen.

Polizei
Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache dauern zunächst an. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache dauern zunächst an. (Symbolbild)
Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Ein Mann ist in Lauf (Ortenaukreis) mit einem Lieferwagen gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Das Fahrzeug war am frühen Nachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache von einer abschüssigen Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Es überschlug sich und klemmte den 55 Jahre alten Fahrer unter sich ein. 

Ein Mann half der Feuerwehr den Angaben zufolge mit einem Traktor das Fahrzeug hochzuheben und den Schwerverletzten zu befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. 

Angaben zur Ladung und einem möglichen Schaden machte die Polizei zunächst nicht. Die Unfallursache war den Beamten zufolge Gegenstand der Ermittlungen.

© dpa-infocom, dpa:250915-930-41997/1