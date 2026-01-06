Liberale Muppet-Show: FDP-Größen liefern Comedy-Einlage

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eigentlich läuft das traditionelle Dreikönigstreffen in der Stuttgarter Oper seit Jahren nach gleichem Schema ab: Ein Politiker nach dem anderen betritt die Bühne, hält seine Rede, kassiert Applaus. Die FDP-Granden Wolfgang Kubicki und Marie-Agnes Strack-Zimmermann mischten den Laden dieses Jahr mit einem Überraschungsauftritt ganz schön auf.

Wie die alten, nörgelnden beiden Puppen Statler und Waldorf aus der Muppet-Show tauchten die beiden Liberalen plötzlich in der Loge über der Bühne auf und kommentieren das Geschehen mit bissigen Sprüchen - und nahmen sich gegenseitig auch ordentlich aufs Korn. »Ich bin nicht Miss Piggy, aber du bist vielleicht Kermit«, sagte Strack-Zimmermann zu ihrem Sitznachbarn.

Van Aken entführen?

Kubicki nahm vor allem die Linken ins Visier. Eine linksterroristische Gruppierung sei in der Lage, eine große Stadt quasi lahmzulegen, sagte er - der parlamentarische Arm der Terrorgruppe sitze im Bundestag. Jan van Aken finde es lustig, Reiche zu erschießen und Milliardäre zu enteignen, und er glaube, dass linke Straftaten geimwohlorientiert seien, kritisierte Kubicki mit Hinweis auf den Parteichef der Linken: »Wenn dieser Spinner von Medwedew aus Deutschland jemanden entführen will, dann bitte nicht Merz, der ist nur unfähig - dann lieber van Aken, der ist gemeingefährlich.«

Der frühere Kremlchef Dmitri Medwedew hatte in einem Gespräch mit der russischen Staatsagentur Tass vor kurzem gesagt, dass er sich analog zu dem gewaltsamen Vorgehen der USA in Venezuela ähnliche Entführungsaktionen gegen andere Staats- oder Regierungschefs vorstellen könne, auch gegen Merz.