Leihe nach Magdeburg: Breunig verlässt Heidenheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim verleiht Angreifer Maximilian Breunig an den 1. FC Magdeburg. Das teilten beide Clubs mit. Der Vertrag des 25-Jährigen beim FCH läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Im Laufe der vergangenen Rückrunde und auch zu Beginn dieser Saison stand Breunig nicht mehr im Spieltagskader des FCH.

»Maxi ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, ihm diese Ausleihe zu ermöglichen, die wir in seiner aktuellen Situation ebenfalls für sinnvoll erachten«, sagte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald. »Für seine sportliche Weiterentwicklung ist es äußerst wichtig, dass er möglichst viele Einsatzminuten sammeln kann, die sich ihm im Moment bei uns nicht bieten.«

Ebenfalls auf Leihbasis wechselt Defensivspieler Luka Janes zum Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach. Der 21-Jährige ist beim FCH bislang noch ohne Bundesliga-Einsatz.