Leiche wird nach Hilferufen in verrauchter Wohnung gefunden

Nach Hilferufen und Brandgeruch findet die Feuerwehr einen Toten in einer verrauchten Wohnung. Kurz darauf gibt es die traurige Gewissheit.

Zeugen haben neben den Rufen auch den Feuermelder gehört und Brandgeruch bemerkt. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/DPA
Ein toter Mann ist nach Hilferufen in einer verrauchten Wohnung in Mannheim gefunden worden. Zeugen hätten am Sonntagabend neben den Rufen auch einen Feuermelder gehört und Brandgeruch bemerkt, teilte die Polizei mit. Als die Feuerwehr ankam, habe es zwar keine Flammen gegeben, die Wohnung sei jedoch stark verraucht gewesen. Die Leiche wurde im Anschluss im Bett liegend aufgefunden. Bei dem Toten handelt es sich vermutlich um den 87-jährigen Bewohner. Was den Brand ausgelöst hat, ist bislang unklar. Die Kripo ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:251013-930-157343/1