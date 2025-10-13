Leiche wird nach Hilferufen in verrauchter Wohnung gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein toter Mann ist nach Hilferufen in einer verrauchten Wohnung in Mannheim gefunden worden. Zeugen hätten am Sonntagabend neben den Rufen auch einen Feuermelder gehört und Brandgeruch bemerkt, teilte die Polizei mit. Als die Feuerwehr ankam, habe es zwar keine Flammen gegeben, die Wohnung sei jedoch stark verraucht gewesen. Die Leiche wurde im Anschluss im Bett liegend aufgefunden. Bei dem Toten handelt es sich vermutlich um den 87-jährigen Bewohner. Was den Brand ausgelöst hat, ist bislang unklar. Die Kripo ermittelt.