Leiche nach Hausbrand im Kreis Tuttlingen gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Hausbrand in Trossingen (Kreis Tuttlingen) haben Feuerwehrleute eine Leiche gefunden. Es handele sich um den 79-jährigen Bewohner des Hauses, teilte die Polizei mit. Das Feuer brach demnach in der Nacht in einem Einfamilienhaus an einer Landstraße aus.

Im zweiten Obergeschoss des Hauses seien die Feuerwehrleute auf Feuer und Rauch gestoßen, hieß es. Das Feuer griff auch auf andere Teile des Gebäudes über, konnte inzwischen aber gelöscht werden. Im Verlauf des Einsatzes fanden die Einsatzkräfte die leblose Person in dem Gebäude, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Die Landstraße wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Zur Brandursache sowie zu den Umständen des Todes machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.