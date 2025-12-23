Leiche nach Brand in einem Haus im Kreis Tuttlingen gefunden

Während den Löscharbeiten in Trossingen bei einem Brand entdecken die Einsatzkräfte eine Leiche. Genaue Hintergründe kennt die Polizei bislang nicht. (Symbolbild)

Bei einem Gebäudebrand in Trossingen (Kreis Tuttlingen) wurde eine Leiche gefunden. Das Feuer brach laut Polizeiangaben in einem Gebäude an einer Landstraße aus.

Die Feuerwehr sei derzeit noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Im Verlauf des Einsatzes fanden die Einsatzkräfte die leblose Person in dem Gebäude, wie die Polizei Konstanz auf Nachfrage mitteilte. Weitere Angaben zur Identität der Person lagen zunächst nicht vor.

Die Landstraße wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Zur Brandursache sowie zu den Umständen des Todes machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.