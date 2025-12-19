Leiche entdeckt – Ermittler gehen von Tötungsdelikt aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 65 Jahre alter Mann ist in Wildberg (Kreis Calw) tot in seiner Wohnung entdeckt worden – die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Die Tür des Mannes war von Einsatzkräften am Montag geöffnet worden, weil angenommen wurde, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, wie ein Polizeisprecher sagte. In der Wohnung fand man den Anwohner leblos vor. Zuerst berichtete der »Schwarzwälder Bote«.

Untersuchungen der Rechtsmedizin ergaben laut Sprecher den Verdacht auf eine Fremdeinwirkung. Zur Aufklärung der Tat hat die Kriminalpolizei eine Ermittlungsgruppe eingesetzt.