Leiche entdeckt – Ermittler gehen von Tötungsdelikt aus

In Wildberg wurde ein 65-Jähriger tot in seiner Wohnung gefunden. Die Polizei vermutet ein Tötungsdelikt und hat eine Ermittlungsgruppe gebildet.

Die Polizei ermittelt im Fall eines toten Mannes (Symbolbild)
Foto: Julian Stratenschulte/DPA

Ein 65 Jahre alter Mann ist in Wildberg (Kreis Calw) tot in seiner Wohnung entdeckt worden – die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Die Tür des Mannes war von Einsatzkräften am Montag geöffnet worden, weil angenommen wurde, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, wie ein Polizeisprecher sagte. In der Wohnung fand man den Anwohner leblos vor. Zuerst berichtete der »Schwarzwälder Bote«.

Untersuchungen der Rechtsmedizin ergaben laut Sprecher den Verdacht auf eine Fremdeinwirkung. Zur Aufklärung der Tat hat die Kriminalpolizei eine Ermittlungsgruppe eingesetzt.

