Leiche entdeckt – 19-Jähriger festgenommen

Nach dem Tod eines 65-jährigen Mannes in Wildberg (Kreis Calw) ist ein 19-Jähriger wegen Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft gekommen. Die Wohnungstür des 65-Jährigen war am Montag geöffnet worden, nachdem Zeugen eine mögliche hilflose Lage gemeldet hatten, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Am Fundort ergaben sich Hinweise auf Fremdverschulden. Die Rechtsmedizin stellte tödliche Verletzungen durch scharfe Gewalt fest. Eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe mit dem Namen »Backhaus« übernahm den Fall, wie ein Polizeisprecher sagte.

Im Laufe der Ermittlungen geriet ein 19 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz unter dringenden Tatverdacht. Zwischen ihm und dem Opfer bestand den Angaben nach eine Vorbeziehung. Der deutsche Staatsangehörige stellte sich am Donnerstag und wurde widerstandslos festgenommen. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags und setzte ihn in Vollzug.