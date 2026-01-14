Leiche eines 65-Jährigen bei Asylunterkunft in Ravensburg gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

RAVENSBURG. Ein Passant hat die Leiche eines 65-Jährigen bei einer Asyl-Containerunterkunft in Ravensburg entdeckt. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Ukrainers feststellen, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte die »Schwäbische Zeitung« darüber berichtet.

Hinweise für ein Tötungsdelikt oder einen Suizid gebe es ersten Ermittlungen nach nicht, so der Sprecher weiter. Nun werde unter anderem ermittelt, ob es sich um einen Unfall handelt. Die Leiche des 65-Jährigen wurde laut Polizei am späten Dienstagnachmittag gefunden. Wie lange der Mann in der Nähe eines Baches lag, konnte der Sprecher nicht sagen. (dpa)