Leiche aus Dreisam geborgen

Passanten haben einen leblosen Mann in der Dreisam in Freiburg entdeckt. Der Körper wurde von der Feuerwehr aus dem Fluss geborgen und an den Rettungsdienst übergeben. Es konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Aktuell gehe die Polizei nicht vom Tod durch Fremdeinwirkung aus, sagte ein Sprecher. Die genaue Todesursache war noch unklar. Eine Obduktion sei bereits angeregt worden. Eine Bestätigung der Staatsanwaltschaft dazu gab es am Mittag bislang nicht.