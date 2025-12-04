Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Leiche aus Dreisam geborgen

Ein lebloser Mann wird in der Dreisam entdeckt. Die Polizei schließt derzeit Fremdeinwirkung aus, doch die genaue Todesursache ist weiter unklar.

Die Rettungskräfte konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen/DPA
Passanten haben einen leblosen Mann in der Dreisam in Freiburg entdeckt. Der Körper wurde von der Feuerwehr aus dem Fluss geborgen und an den Rettungsdienst übergeben. Es konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Aktuell gehe die Polizei nicht vom Tod durch Fremdeinwirkung aus, sagte ein Sprecher. Die genaue Todesursache war noch unklar. Eine Obduktion sei bereits angeregt worden. Eine Bestätigung der Staatsanwaltschaft dazu gab es am Mittag bislang nicht.

