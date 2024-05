Leiche aus dem Bodensee geborgen: Identität weiter unklar

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Identität der aus dem Bodensee in Friedrichshafen geborgenen Leiche ist weiter unklar. Rettungskräfte hatten sie am Dienstag geborgen. Die DNA müsse noch analysiert werden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen am Mittwochmorgen. Das könne einige Tage dauern. Der Leichnam wurde den Angaben zufolge von einem Schiff etwa 500 Meter vom Ufer im Wasser treibend gesichtet.

Ob es sich bei dem Toten um den seit Anfang vergangener Woche vermissten 23 Jahre alten Mann handele, sei bislang unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der 23-Jährige war am Pfingstmontag in der Einfahrt des BSB-Schiffshafens von einem Tretboot ins Wasser gesprungen und danach nicht mehr aufgetaucht. Polizei, Feuerwehr und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) suchten auf dem Wasser sowie an Land nach dem Vermissten. Auch Hubschrauber waren im Einsatz.

Mitteilung der Polizei vom 20.05.2024