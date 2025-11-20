Leck repariert – 30.000 Haushalte erhalten wieder Fernwärme

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem ein Bagger eine Transportleitung für Fernwärme stark beschädigt hat, ist das Leck repariert worden. Etwa 30.000 Haushalte waren von dem Vorfall betroffen, wie eine Sprecherin der Stadtwerke Heidelberg sagte. Nach der Reparatur am Morgen könne es nun aber noch dauern, bis die Fernwärme wieder bei den Betroffenen ankommt. Man rechne mit der vollen Funktionsfähigkeit im Laufe des Tages.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, allerdings habe die Wärme da noch eine Weile vorgehalten. Auch Schwetzingen war betroffen. Am Morgen begannen die Heizungen zu erkalten, sagte die Sprecherin. Die Stadtwerke empfehlen, Türen und Fenster weiterhin geschlossen zu halten und sparsam mit warmem Wasser umzugehen.