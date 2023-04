Aktuell Land

Lebenslange Haft für Paar nach Mord an Mitbewohner

Das Landgericht Ulm hat ein Paar nach der tagelangen Misshandlung eines Mitbewohners zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt. Der Angeklagte wurde in einer Gesamtfreiheitsstrafe außerdem wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die 27-Jährige und ihr 24 Jahre alter Freund den gemeinsamen Mitbewohner und Ex-Freund der Frau im gemeinsamen Haus in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) misshandelt und schließlich getötet hatten. Das Gesamtbild der Indizien zeige die Schuld der beiden Angeklagten.