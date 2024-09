Lebende Mäuse an verbotenen Klebefallen im Müll entsorgt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehrere noch lebende Mäuse sind in Freiburg an verbotenen Klebefallen in einem öffentlichen Mülleimer entsorgt worden. Ein Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma entdeckte die Tiere vergangene Woche an aufeinander gestapelte Kartonbögen geklebt, wie die Polizei angab. Solche Klebefallen sind in Deutschland verboten. Tiere bleiben an ihnen kleben und verenden nach mehreren Tagen qualvoll. Trotz Rettungsversuchen von Tierschutzverein und Tierarzt seien die im Müll gefundenen Mäuse gestorben.

Den Ermittlungen zufolge wurden die kleinen Tiere über mehrere Tage gefangen, gesammelt und dann weggeworfen. Wer dafür verantwortlich ist, sei bislang unklar. Die Polizei und ein Lebensmittelkontrolleur hätten die umliegenden Gastronomiebetriebe bereits überprüft - ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen.