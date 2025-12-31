Lastwagenfahrer unter Drogen gefährdet Gegenverkehr bei Gerstetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 30 Jahre alter Lastwagenfahrer ist bei Gerstetten (Kreis Heidenheim) mehrfach auf die Gegenspur geraten und hat ein entgegenkommendes Auto gestreift. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann unter Drogeneinfluss gestanden haben.

Der 30-Jährige geriet am Dienstag wiederholt in den Gegenverkehr. Zuvor hatten Zeugen bereits seine auffällig langsame und unsichere Fahrweise gemeldet. Ein entgegenkommender Autofahrer musste dem Lastwagen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei streifte der Lastwagen das Auto seitlich und beschädigte den Außenspiegel. Verletzt wurde niemand. Der Lastwagenfahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, ohne anzuhalten.

Wenig später stoppte die Polizei den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer deutlich unter Drogeneinfluss stand. Zudem fanden sie harte Drogen im zweistelligen Grammbereich.