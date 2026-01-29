Lastwagenfahrer 25 Stunden ohne Pause unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Lastwagenfahrer sind aus Italien 25 Stunden lang ohne Pause gefahren und schließlich an der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) angehalten worden. Auf ihrer Fahrt hätten sie sich abgewechselt und zudem versucht, das digitale Kontrollgerät ihres Kühllasters zu überlisten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Sie seien die letzten Stunden ohne ihre Fahrerkarten gefahren.

Beide Männer mussten eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro hinterlegen und bekamen eine Zwangspause von neun Stunden auferlegt. Die Polizei setzte sie nach der Kontrolle am Mittwoch an einem Hotel ab.