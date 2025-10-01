Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Lastwagenfahrer 22 Stunden fast nonstop unterwegs

Nur sechs Stunden Ruhe in fast einem ganzen Tag: Nach einer riskanten Fahrt stoppt die Polizei den Fahrer auf einem Parkplatz. Warum die Beamten von Vorsatz ausgehen.

Fast ohne Pausen ist der Lastwagenfahrer viel zu lange unterwegs. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/DPA
Nach rund 22 Stunden fast ohne Pause auf der Straße hat die Polizei einen Lastwagenfahrer auf einem Parkplatz an der A81 bei Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) gestoppt. Die Beamten überprüften laut Polizei am Dienstag die Tageskontrollblätter des 60-Jährigen und stellten dabei fest, dass der Mann nur rund sechs Stunden Ruhezeit eingelegt hatte. Da dies nicht das erste Mal war, gehen die Ermittler von Vorsatz aus. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt, zudem musste er eine Sicherheitsleistung von 2.000 Euro zahlen.

