Lastwagen und Möbelgeschäft brennen - Millionenschaden

Ein Millionenschaden ist durch den Brand eines Lastwagens und eines Möbelgeschäfts in Gaggenau (Kreis Rastatt) entstanden. Das sagte ein Polizeisprecher. Demnach schlief der 47 Jahre alte Berufsfahrer in dem Fahrzeug. Ein Zeuge bemerkte den Brand und weckte den Mann. Der habe daraufhin seinen Lastwagen weggefahren. Dennoch geriet das Fahrzeug komplett in Brand.

Die Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Was der Lastwagen geladen hatte und ob das Gebäude oder das Fahrzeug zuerst brannte, war zunächst unklar. Auch die Brandursache stand noch nicht fest. Es wird ermittelt.