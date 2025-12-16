Lastwagen schiebt Auto mehr als 100 Meter weit vor sich her

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf der Autobahn 5 bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) hat ein Lastwagen ein Auto mehr als 100 Meter weit vor sich hergeschoben. Sowohl der 50 Jahre alte Lastwagenfahrer, als auch der 39-jährige Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach wollte der Lkw-Fahrer auf die rechte Spur wechseln und übersah das dort fahrende Auto. Durch den Zusammenstoß drehte sich das Auto und hing daraufhin quer vor dem Laster. Der 50-Jährige habe das aber erst dann bemerkt, als er das Fahrzeug schon mehr als 100 Meter vor sich hergeschoben hatte. Der 39-Jährige wurde dennoch vorsorglich zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 15.000 Euro.