Lastwagen schiebt Auto mehr als 100 Meter weit vor sich her

Ein Lkw-Fahrer übersieht beim Spurwechsel ein Auto – dann wird es quer über die Autobahn geschoben. Wie es zu diesem ungewöhnlichen Crash kam und warum alle unverletzt blieben.

Beim Spurwechsel stoßen Auto und Laster zusammen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Auf der Autobahn 5 bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) hat ein Lastwagen ein Auto mehr als 100 Meter weit vor sich hergeschoben. Sowohl der 50 Jahre alte Lastwagenfahrer, als auch der 39-jährige Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach wollte der Lkw-Fahrer auf die rechte Spur wechseln und übersah das dort fahrende Auto. Durch den Zusammenstoß drehte sich das Auto und hing daraufhin quer vor dem Laster. Der 50-Jährige habe das aber erst dann bemerkt, als er das Fahrzeug schon mehr als 100 Meter vor sich hergeschoben hatte. Der 39-Jährige wurde dennoch vorsorglich zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 15.000 Euro.

