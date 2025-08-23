Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Lastwagen mit tonnenweise Milchpulver auf A81 in Brand

Ein Lastwagenfahrer bemerkt einen Brand an seinem Sattelauflieger. Der Mann reagiert schnell.

Berufsfeuerwehr Symbolbild
Die Autobahn war für die Löscharbeiten in Richtung Singen zunächst voll gesperrt. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/DPA
Die Autobahn war für die Löscharbeiten in Richtung Singen zunächst voll gesperrt. (Symbolbild)
Foto: Sven Hoppe/DPA

Ein mit mehreren Tonnen Milchpulver beladener Lastwagen ist auf der A81 bei Mühlhausen-Ehingen (Kreis Konstanz) in Brand geraten. Der Fahrer habe die Zugmaschine am Freitag noch abkoppeln und beiseite fahren können, teilte die Polizei mit. Laut den Ermittlern brach das Feuer aufgrund eines technischen Defekts an dem Sattelauflieger aus. Verletzt wurde demnach niemand.

Während die Feuerwehr Lastwagen und Milchpulver löschte, war die Autobahn in Richtung Singen voll gesperrt. Da anschließend die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden musste, blieb die rechte Spur bis zum Morgen gesperrt. Es sei zu Staus gekommen, so die Polizei. Nach den Löscharbeiten sei der Sattelauflieger auf einen Parkplatz geschleppt worden. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 60.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:250823-930-946456/1