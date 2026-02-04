Lastwagen kracht in Streifenwagen - zwei Polizisten verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Polizeibeamte sind bei einem Unfall nahe Hilzingen im Kreis Konstanz verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Beamten hatten mit ihrem Streifenwagen am Dienstagnachmittag am Fahrbahnrand einer Bundesstraße angehalten, um dort auf einen Lastwagenfahrer zu warten, den sie überprüfen wollten. Der Mann war zuvor auf der Autobahn 81 durch seine Fahrweise aufgefallen.

Um ihn zu einem geeigneten Ort für eine Kontrolle zu leiten, hatten die Beamten an ihrem Streifenwagen das »Bitte folgen«-Signal eingeschaltet. Als der Mann in seinem Laster sich von hinten näherte, erkannte er den Streifenwagen aber wohl zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Eine Überprüfung ergab keine Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum bei dem 43-Jährigen.