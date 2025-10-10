Lastwagen kracht in Stauende – neun Menschen verletzt

Auf der A81 bei Hilzingen kam es zu einem schweren Unfall (Symbolbild)

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 81 bei Hilzingen (Kreis Konstanz) in ein Stauende gefahren, wobei vier Menschen schwer verletzt wurden. Der 65-jährige Lastwagenfahrer habe das Stauende zu spät bemerkt und insgesamt vier Autos ineinander geschoben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Drei Insassen eines Wagens im Alter von 20 bis 64 Jahren seien eingeklemmt gewesen und mussten befreit werden.

Insgesamt wurden neun Menschen verletzt, fünf davon leicht. Einen Verletzten flog ein Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die anderen kamen mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Während des Einsatzes am Morgen war die Autobahn in Richtung Singen für mehrere Stunden voll gesperrt. Es wurden Umleitungen eingerichtet.