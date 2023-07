Aktuell Land

Lastwagen kollidiert mit Baustellenfahrzeug

Ein Lastwagen ist mit einem Baustellenfahrzeug auf der Autobahn 5 bei Offenburg zusammengestoßen. Der Fahrer wurde am Donnerstag im Führerhaus eingeklemmt und kam schwer verletzt in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Die Arbeiter auf der Baustelle konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.