Lastwagen kippt mit Container um

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Stuttgarter Amtsgericht ist ein Lastwagen mitsamt Container umgekippt. Die Zufahrt zur Tiefgarage kann wegen der Bergung noch bis in den Nachmittag erschwert sein, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Lastwagenfahrer hatte an einer Baustelle Bauschutt aufgeladen - aber zu viel, so dass er wieder einen Teil abladen wollte. Dabei kippte der Lastwagen um. Der Fahrer befand sich dabei im Fahrzeug, blieb aber unverletzt. Der Bauschutt fiel nicht aus dem Container. Für die Bergung waren Bagger und Kran im Einsatz.