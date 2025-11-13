Lastwagen fährt in Graben - Verkehr staut sich auf A8

Weil ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen ist, ist die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Ulm nach der Anschlussstelle Merklingen teilweise gesperrt. (Symbolbild)

Nachdem ein Lastwagen auf der A8 in Fahrtrichtung Ulm von der Fahrbahn abgekommen ist, sind zwei Fahrstreifen kurz nach der Anschlussstelle Merklingen gesperrt. Derzeit staut sich der Verkehr laut Polizei auf einer Strecke von rund zwei Kilometern. Die Bergung des Sattelzugs werde noch bis in den Nachmittag dauern, sagte ein Sprecher. So müsse unter anderem die Ladung von 10.000 Reifen umgeladen werden.

Der Fahrer war laut Polizei gegen 5.40 Uhr mit seinem Lastwagen in den Graben gefahren. Dort sei der Sattelzug umgekippt. Den ersten Erkenntnissen nach habe der 41-Jährige wohl während der Fahrt einen medizinischen Notfall erlitten. Er kam demnach mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Seit dem Morgen sind für die Bergung des Sattelzugs der mittlere und der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Schaden wurde laut Polizei auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei ermittelt.