Lastwagen fährt gegen Auto - Zwei Verletzte

Zwei Männer sind durch einen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen im Kreis Sigmaringen mittel bis schwer verletzt worden. Der 57-jährige Autofahrer habe ersten Erkenntnissen zufolge ein Stoppschild an einer Kreuzung bei Gammertingen ignoriert, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin sei der Sattelzug in die Fahrerseite des Wagens geprallt.

Der schwer verletzte 57-Jährige sei bewusstlos aus seinem Wagen gerettet und in ein Krankenhaus geflogen worden, hieß es. Lebensgefahr bestand bislang keine. Der 46-jährige Fahrer des Lastwagens erlitt den Angaben zufolge mittelschwere Verletzungen. Weitere Details gab es vorerst keine. Es wird ermittelt.