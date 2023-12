Lastwagen fährt auf A5 in Unfallstelle

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 5 bei Bruchsal in eine Unfallstelle gefahren. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurden dabei am Freitagmorgen zwei Polizisten und zwei Lastwagenfahrer leicht verletzt. Demnach war es zuvor zu einem Unfall zwischen zwei Lastern gekommen. Als die Polizei den Unfall aufnahm, fuhr ein dritter Lkw aus zunächst unbekannter Ursache in die Unfallstelle. Laut dem Sprecher waren nach dem Unfall zwei der drei Spuren auf der A5 gesperrt.