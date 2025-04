Lastwagen durchbricht Leitplanke und kippt um - A7 gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem ein Lastwagen auf der Autobahn 7 die Mittelleitplanke durchbrochen hat und umgekippt ist, ist die Strecke voll gesperrt worden. Der Fahrer des Lasters wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Warum der Lastwagen am frühen Morgen zwischen den Anschlussstellen Ellwangen (Ostalbkreis) und Dinkelsbühl/Fichtenau durch die Mittelleitplanke fuhr, war noch unklar.

Die A7 in Richtung Ulm wurde mittlerweile wieder freigegeben. In Richtung Würzburg dauere die Vollsperrung weiter an, so die Polizeisprecherin. Laut ADAC sorgt der Stau derzeit für einen Zeitverlust von über einer halben Stunde in beiden Richtungen.