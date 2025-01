Laster stößt gegen Laster auf A81 - Vollsperrung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf der Autobahn 81 sind bei Böblingen zwei in entgegengesetzter Richtung fahrende Lastwagen zusammen gestoßen. Verletzte gab es nach ersten Angaben nicht, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Laut Polizei wurde ein Lastwagen am Dienstag in Fahrtrichtung Stuttgart abgeschleppt - er löste sich aus zunächst unklarer Ursache vom Abschleppfahrzeug. Der Lastwagen durchbrach die Mittelleitplanke, kam auf der Richtungsfahrbahn nach Singen zum Stehen und kollidierte mit einem dort fahrenden Lastwagen. In Fahrtrichtung Singen wurde die A81 voll gesperrt, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen ausgeleitet. In Fahrtrichtung Stuttgart ist ein Fahrstreifen freigegeben.

Laut Polizei wird die Bergung der Unfallfahrzeuge mehrere Stunden dauern. Mit weiteren Verkehrsbehinderungen sei zu rechnen.